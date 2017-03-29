川普兒時故居 神秘買家傳為中國女性

神秘買家以200多萬美元（約新台幣6000多萬元）買下美國總統川普在紐約皇后區的兒時故居，知悉這筆交易的消息人士透露，買方是1名中國大陸女子。

「紐約時報」（NYT）報導，1名鄰居表示，買方最初是在1月底抵達這裡，幾輛黑色凱迪拉克（Escalade）轎車沿著皇后區高檔的牙買加莊園（Jamaica Estates）1條小街行駛，在1棟不起眼的都鐸式建築前停下，穿著西裝的人們一個個下了車，全都說著中文。這棟剛經由拍賣售出的房屋，正是川普兒時故居。

這名為保護隱私而不願具名的鄰居說，自這棟房屋出現在拍賣網站以來，訪客紛至沓來，一直到上週售出為止。

她當時非常好奇，想著「為什麼有這麼多中國人對這棟房屋感興趣？他們想做什麼」？

在與川普有關的龐大房地產帝國中，這棟位於維爾罕廣場（Wareham Place）的房子激起人們好奇心，儘管他上次住在這幢由父親親手打造的5房建築，已是4歲時候的事情了。

引發各界好奇的，不只有美國派拉蒙地產公司（Paramount Realty USA）拍出的價格，以及買下房屋的神秘買家。川普兒時故居以214萬美元落槌，成交價為同區同等級房屋的兩倍以上。

派拉蒙地產公司負責人黑格哈尼（Misha Haghani）說：「我原本預期買家可能會是川普在美國的頭號粉絲。」

黑格哈尼拒絕透露買家身分，但他說，「買家也極有可能是川普在海外地區的鐵粉」。

紐約房地產經紀人凱西．韓（Cathy Han）專門向中國大陸買家銷售高檔物件，包括川普旗下公寓，她說，買家是中國人並未讓她感到驚訝。

她說：「當我得知川普童年故居要出售時，立刻意識到這將吸引許多中國買家關注，我知道他在美國是個爭議性人物，但在中國，川普是非常受歡迎的那種人。」

凱西．韓說，川普喜歡宣傳自己是成功的商人，這種形象在中國引起了共鳴。

她說：「總的來說，川普是政治素人，如今卻成了美國總統，故事就像電影情節，就某種程度上來說，它很勵志，敘述一個人能夠飛黃騰達、擁有這般地位。我想大多數的中國人相當欽佩這段過程。」（譯者：中央社劉文瑜）1060329

(中央社)