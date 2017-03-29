大同盃全國調酒賽 600餘人參賽
大同技術學院今天舉辦第8屆大同盃全國調酒大賽暨托盤比賽，多達628名選手參賽，世界盃傳統調酒冠軍郭植伶、亞太盃冠軍郭詠鎰、世界盃花式調酒冠軍陳鈺承精彩表演，為比賽拉開序幕，全場歡呼喝彩，歡聲雷動。
大同技術學院校長陳美菁表示，該校以觀光餐飲為發展特色，培育花式調酒、傳統調酒、托盤的技術人才參加比賽及表演，不遺餘力。今年大同盃調酒賽邁入第8年，已備受全國高中職校學生矚目，學子們都練就好身手來參賽，以互相切磋、交流。
國際調酒協會亞太區會長郭朝坤表示，2017年全國調酒比賽就從「大同盃」開始起跑，台下10年工，台上5分鐘，就是希望能為台灣發光發亮，讓世界看到台灣。
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(中時)
關鍵字：調酒、大同技術學院、大同盃全國調酒大賽暨托盤比賽
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