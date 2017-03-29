台灣虎航台中澳門首航 台中機場再添新航線
「台中國際機場如虎添翼！」台灣虎航「台中-澳門」29日首航，每日兩地直飛提供便捷飛行選擇，台中市府積極推動「中進中出」觀光模式，以3到5小時航程距離為目標，2年來已促成11航點，希望持續拓增讓更多國際旅客到台中觀光。
市府副秘書長郭坤明、觀旅局副局長陳育正、市議員楊典忠、民航局台中航空站主任張瑞澍、台灣虎航董事長張鴻鐘、營運長廖崇良等人出席儀式，歡迎首航到台中的旅客，也歡送首航旅客前往澳門。
郭坤明表示，感謝台灣虎航加入台中國際機場營運行列，呼應「中進中出」政策，以3到5小時航程距離為目標，拓展國際航線航班，將亞洲地區旅客帶進中部觀光旅遊，或搭配中進北出、中進南出，期望未來拓增更多航點，服務更多大台中的旅客。
台灣虎航營運長廖崇良表示，虎航是全台平價航空進出台灣市占率最高、也是唯一提供三地前往澳門的國籍平價航空，除桃園、高雄外，「台中-澳門」是虎航第3條台灣直飛澳門航線，每日一班，去程航班於下午1時35分自台中國際機場出發，回程於上午11點10分自澳門國際機場起飛。
台灣虎航「台中-澳門」為空中巴士A320，載客180人，今天搭乘台中首航澳門及自澳門前往台中的首航旅客，均獲得觀旅局提供的精美首航禮。
(中時)
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