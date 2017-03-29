務農男子涉種大麻 綠意盎然令人乍舌
29歲吳姓男子染有K他命毒癮，涉嫌運用務農專長以土耕盆栽種植大麻，第一次30株全死光，吳嫌吸取失敗經驗，第二次種植的大麻高度及腰、成果豐碩令人乍舌，清水警方28日直搗苗栗毒窟，查扣65株大麻活植株、乾燥大麻花、乾燥機等證物，全案訊後將吳、李2人依毒品危害防制條例送辦。
警方表示，吳姓男子平日幫忙親戚從事農作種草莓，由於染有K他命毒癮，異想天開認為大麻是植物毒性較小，於是運用農事相關知識，去年9月在國外網站以每顆250元購得30顆種子，在苗栗縣大湖地區租屋，採土耕盆栽方式栽種，第一次經驗不足，種子全部死光。
警方指出，吳男今年1月再度種植80株，吸取失敗經驗後，經過3個月悉心照顧，採收15株且已烘乾，另外65株活植株高度及腰，綠意盎然令警方乍舌，當場逮捕吳嫌及29歲的李姓同夥，並坦承施用大麻，查扣乾燥大麻花230公克、大麻葉812公克、大麻植株65株、空氣淨化抽風設備、定時器等證物。
警方表示，以目前市場行情計算，大麻葉每公克1000元，大麻花每公克4000元，查扣的乾燥大麻花230公克約92萬元、大麻葉812公克約40萬元、未採收65植株烘乾為成品後約值568萬元，不排除吳嫌作為販賣用途，全案訊後已依毒品危害防制條例送辦。
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(中時)
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