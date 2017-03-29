華山苗栗頭份站建站10周年 感謝義工協助
華山基金會苗栗頭份天使站今舉行建站十週年感恩茶會，受服務的獨居長輩手持燭光，感謝天使站社工與義工們長期付出。
頭份愛心天使站2007年建站，10年來共服務167名在地長輩，全靠同仁和現任站長林芝羽努力。頭份天使站在地服務獨居長輩10年，相當不容易，全靠善士、義工們無私付出，現任站長林芝羽6年前從台北嫁到頭份，發現城鄉差距大，深刻體認偏鄉長輩服務不能等，她常自主性工作到很晚，假日也和華山義工經營天使站，用心服務弱勢長輩。
林芝羽感謝各界資源長期幫助，她認為在有限資源中從事老人服務相當不容易，照顧弱勢獨居長輩，需要在地鄉親和企業一同注入資源，才能提供長輩更完善服務。
華山基金會陸續設立社區愛心天使站服務在地長輩，受限經費與人力資源，目前苗栗縣18鄉鎮只有苗栗、頭份、竹南等7鄉鎮市設有服務據點，南庄鄉有服務人員卻無服務據點，基金會希望能逐步增設據點，朝一鄉鎮市一據點為目標。
(中時)
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