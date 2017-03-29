六堆文化園區推出新劇《伯公您好神》，抓住小朋友眼球
屏東六堆客家文化園區每年都會推出人偶劇，藉由戲劇讓小朋友更親近客家文化。今年推出劇碼是《伯公您好神》音樂劇，以客家人最重要的神祇－伯公（土地公）為主題，結合園區吉祥物大獅兄家族人偶，29日首演邀請幼兒園小朋友前來欣賞。
園區去年推出客家人偶劇《鴨寶尋親記》，受到各界好評，今年再度編排全新劇碼《伯公您好神》。內容為獅兄家族決定將阿公阿婆的家鄉遊歷一遍，分2組走山線及河線，途中遇到壞人破壞河川和山林，最後伯公現身解救，並在慶典中與獅兄家族一起為村民祈福。
今日在園區演藝廳首演，邀請附近村落幼兒園小朋友前來觀賞，大家都看得津津有味。客發中心主任何金樑表示，中心長期推動客家文化與基礎扎根工作，園區有許多親子遊客，希望透過戲劇可以讓小朋友更親近客家語言和文化。
擔任戲劇演出的是六堆園區培訓的「六堆藝術團」表演志工們擔任，團員是一群熱愛好客家文化藝術者，其中年紀最長的已近80歲。志工們不畏辛苦不斷練習，希望展現最好的一面，帶給觀眾最棒的視聽感受。
園區也推出「客藝好好玩-藝文巡迴列車」，5月起每月對外巡迴1場，到全台各縣市學校。內容包括客家歌舞唱跳教學、人偶劇場演出、客家摺紙與木片彩繪等體驗活動，將客家藝術文化精采呈現。
(中時)
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