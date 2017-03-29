經濟部長喬六輕？ 李進勇：許可證與促協金是兩件事
針對網路媒體報導台塑六輕四張汽電共生鍋爐操作許可證、兩張石油焦許可證今年四月十六日到期，經濟部長李世光居間調解雲林縣政府與台塑公司因促協金而關係冰凍一事，縣長李進勇表示「促協金與許可證是涇渭分明的兩件事」。
李進勇指出，縣府要求台塑麥電拿出隱匿的促協金24.9億，是爭取縣民的福利，要企業拿出該擔負的社會責任，追求法律的公平正義。
他表示，促協金本就是台電向其他電廠購電電價回饋地方的機制，依法有據。他103年12月上任後，縣府主動查核勾稽發現台塑麥電隱匿自88-103年高達計24.9億的電業促協金，該筆款項設立意旨為雲林縣民社會福利所用，本歸雲林縣民所有，惟台塑遲遲不願拿出。
李進勇說，近期聽聞該公司願重新啟動組成委員會，對此縣府無意見，促協金的回饋方式由台塑自行決定，縣府不復參與，若「使用方式違法」，縣府會挺身依法為縣民發聲。
他強調，燃煤及石油焦許可證展延審查機制與促協金是涇渭分明、完全不相關的兩件事，許可證的展延與否係就客觀、專業的評估及既定應有程序進行，不受其他無關因素影響，4月份即將到期許可證的展延，縣府一定依專業及法令規定進行相關審查。
(中時)
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