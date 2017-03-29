台南市推廣「活力333」鼓勵市民運動

台南市長賴清德、衛生局長陳怡（後排左三）鼓勵市民多運動。（台南市政府提供）

衛生福利部國民健康署統計，台南市民12到17歲、18到64歲族群，肥胖比率都超過全國平均，為了讓市民肥胖率下降營造全民健康體位，並提升規律運動比率，市長賴清德呼籲全體市民，不要忘了為自己的健康努力，請大家一起讓台南成為健康城市。

賴清德今天出席衛生局舉辦的「活力3 3 3 健康好簡單」活動，表示現代人用健康換取財富，年紀大時，卻必須用財富換回健康，而且常常不可得，因此，鼓勵市民踐行衛生局規畫的333政策，即每個禮拜3天、進行30分鐘運動，每天吃3種蔬菜2種水果。

賴清德透露，平日市政繁忙之餘，利用走樓梯運動，還有保持良好的睡眠習慣，補足體力，就是他的養生之道。衛生局長陳怡則是不穿皮鞋上班，而是穿黑色運動鞋，利用機會走路當作運動。

賴清德也提到，縣市合併到現在，台南市民平均餘命增加1.32歲，為6都延長最多的，透過333政策，只要市民平均減重1公斤，就能產生深遠影響，除了個人健康的提升、家庭的幸福，也不會生病，減少健保費支出，對整個社會都非常有幫助。

衛生局表示，今年辦理「活力3 3 3 健康好簡單」，透過每週運動至少「3」天、每天運動「30」分鐘以上、天天「3」蔬2果的活動目標，號召市民一同加入標準體重行列。

為了鼓勵市民朋友利用衛生局建置的健走步道進行運動，舉辦抽獎，活動期間即日起至6月30日止，凡與台南市政府局建置之健走步道運動熱量消耗標示牌合照3張(含)以上，年滿6歲民眾，及18歲以上BMI大於24民眾或6至17歲過重或肥胖之兒童及青少年健康減重達3公斤，皆可參加抽獎，符合報名資格者凡報名亦可參加抽獎，歡迎相「揪」加入健康生活行列。

(中時)