郭書瑤通靈少女做餅乾 煮義大利麵給男友

HBO Asia、公視今天下午聯合舉行「通靈少女」首映記者會，主角郭書瑤在片中烤餅乾、做紅龜糕，現實生活中她則有幫男友做過義大利麵。

「通靈少女」這部首度跨國合作的原創影集，即將於4月2日晚間9時於公視頻道、晚間10時於HBO和HBO HD頻道全台首播，同時也將在全亞洲有HBO播出服務的地區播出。

「通靈少女」全劇共6集，每集60分鐘，是HBO Asia第一部台灣製播、全中文發音的原創大製作，此外，為了忠實呈現郭書瑤飾演的學生靈媒在宮廟問事、禮俗與儀式的劇情，不僅穿插了能精確表達意境的台語台詞，使全劇更傳神、更突顯在地精神。在亞洲其他地區播出時，將搭配當地語言的字幕。

「通靈少女」首映典禮在華山光點舉行，現場布置紅黃色燈籠，呈現出劇中宮廟氛圍；HBO Asia執行長施鵬?（Jonathan Spink）、公廣集團董事長陳郁秀、NCC主委詹怡婷、導演陳和榆、演員郭書瑤、蔡凡熙、李千娜、陳珮騏等出席。

陳郁秀表示，「通靈少女」是台灣戲劇非常重要的里程碑，本劇從導演、幕前幕後人員平均年齡在30歲以下，更是英雄出少年的證明，這次與HBO Asia的合作是一個開端，未來要創造更多跨國合作的機會。

陳和榆爆料蔡凡熙是最膽小的人，只要拍夜戲，就不敢上廁所，幸好他腿長，跑的快，都是匆匆衝去、速戰速決。郭書瑤則透露她原本很怕鬼，但是拍了「通靈少女」之後，反而不怕，而且還有靈媒保鏢索非亞在場，更不害怕。倒是退休靈媒索非亞則對劇組居然選了農曆七月半當天拍超渡大戲，感到有些不可思議。

郭書瑤和蔡凡熙相差7歲，日前還被媒體報導指出兩人因拍戲傳出戀情，郭書瑤說，這是我人生第一個緋聞，倒是蔡凡熙說，新聞報出後，媽媽還問他「真的假的？」，不過郭書瑤說，劇組感情都很好，大家私下都會一起吃飯聚會。

劇中郭書瑤為喜歡的男生烤餅乾、做紅龜糕，現實生活中她則有幫男友做過義大利麵。1060329

(中央社)