煤礦式微大勢所趨 川普關愛仍難重振
美國總統川普今天簽署1項行政命令，撤回前總統歐巴馬時期頒布的多項環保法規，誓言重振美國煤礦產業，但能源專家對川普此舉能否大幅改善煤炭這種爭議性燃料的前景表示懷疑。
根據法新社和「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，川普今天在煤礦工人和環境保護署署長普魯特（Scott Pruitt）排排站在身後下，簽署「能源獨立行政命令」（Energy Independence Executive Order），撤回前總統歐巴馬實施的重大措施，誓言終結「煤炭戰爭」。
但此時公用事業公司旗下新發電廠堅決偏好煤炭以外的燃料，尤其是價格便宜、供應充裕的天然氣和再生能源。無論是國際上、聯邦或地方政府的政策都主張推廣使用風力和太陽能等再生能源。
德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）能源研究所（Energy Institute）副所長韋柏（Michael Webber）說，「這只是徒具形式...這項行政命令沒辦法挽救煤礦業，因為煤礦不敵便宜的天然氣。」
韋柏說，唯一能終結煤礦不利處境的辦法是市場干預政策，像是強制要求使用煤礦或對天然氣課稅，「人為推升天然氣價格」，但這在美國幾乎無法想像。
這也有違普魯特昨天的承諾，即他不會決定「贏家和輸家」，而由是業者挑選對自身最好的燃料，這也是普魯特用來解釋歐巴馬時期法規之所以被撤回的理由。
晨星公司（Morningstar）分析師比秀夫（Andrew Bischoff）指出，川普此舉固然可以暫時緩解關閉燃煤發電廠的壓力，短期內有利於煤炭產業。但仍不足以對抗能源效率比煤炭高約40%的天然氣發電廠。
比秀夫說：「事實是，我們會繼續看到再生能源發電在這個政府任內蓬勃發展。」1060329
(中央社)
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