停電修不好 東華大學提前2天放春假

國立東華大學電纜故障導致校園停電，今天傍晚公布停課2天。（張祈攝）

入夜後校園內烏漆麻黑，學生也陸續返家。（張祈翻攝）

國立東華大學今天上午起校園內電力不給力，跳電次數頻繁，台電說明電纜維修恐需時3天才能修復，校方考量停電嚴重影響師生受教權，於下午4時許公告即時起到3月30日全校停課，學生迎接提早2天的春假。

台電花東供電營運處指出，經巡視結果發現是台電光華二次變電所至中華紙漿廠、東華大學的「S相電纜」擊穿故障，由於「光華-華紙-東華線」是69kv的地下電纜，台電緊急從雲林調動維修料件、調派人力進行地下電纜搶修，預定3月31日下班前搶修完成，以恢復正常供電，受到影響的包括中華紙漿公司、東華大學，至於一般用戶未受影響。

東華大學校方考量師生受教權，且影響範圍遍及校內各處，入夜後校園烏漆麻黑，因各個教學大樓的發電設施只能維持8小時，因此實驗設備也需提前因應，而學生宿舍也將因為停電導致停止供應熱水，校方呼籲，師生出入校園務必減速，並留意自身安全，總務處駐警隊亦會加強校園巡邏。

(中時)