大台南未來捷運網可期待

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台南市副市長張政源（中）宣布大台南交通1.0完成，將朝交通2.0邁進。（黃文博攝）

中央前瞻基礎建設資源，是建構大台南交通2.0的大好時機！台南市副市長張政源表示，台南市爭取逾1000億元建設計畫，未來幾年只要花400億元，就可興建捷運藍、綠線，再加上鐵路地下化後，大眾運輸系統就會非常方便，這項預算在今年度市議會第2次定期大會，即可提出。

台南市交通局長林炎成表示，為了改善大台南的8大交通問題，該局正從路網、公車、行車和停車等方向解決，其中捷運化公共運輸，將是最主要的建設，這次中央的前瞻計畫，台南軌道建設將會是亮點。

交通局表示，未來大台南的捷運府城橫貫線（綠線）及中華環線（藍線），計畫總經費約407億元，地方配合款估計100億元；橫貫線東自平實轉運站、小東路、公園路、民生路，西經億載金城後抵永華市政中心，貫穿府城市中心，全長約11.9公里；中華環線北從大橋站到林森站，全長8.6公里；捷運線將採類似日本沖繩高架跨座式單軌捷運系統。

除了捷運線外，台南鐵路立體化北延案總經費約443億元，地方配合款上100億元；計畫自南鐵地下化後，搭配新市高架化及善化平面改善。

張政源指出，南鐵路地下化預計113年6月完工後，加上已獲中央支持的鐵路立體化北延善化案，捷運優先路網，即可推動，再加上新營、仁德、開元、和順等4大綜合轉運站完工後，大台南未來20年公共運輸網路，就會非常便利。

張政源說，這項交通建設大計畫，地方自籌款，絕對不成問題，因為未來大小市地重畫會有200多億進帳，公債法通過後，南市舉債額度還有500億元。

(中時)