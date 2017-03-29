一截紙膠帶 馬蘭國小學生獲萬元獎金
馬蘭國小學生劉珈儀、胡欣羽，在泡麵杯蓋上黏一截約1公分紙膠帶的「泡麵杯蓋固定裝置」，讓泡麵可以充分悶熟，在台東縣青少年發明競賽獲得金牌獎及特別獎，還獲得1萬元的獎金。
劉珈儀是單親新移民家庭長大，泡麵有時是一餐的主食，因為泡麵時要找書蓋住才能泡軟，讓她覺得非常麻煩，在與胡欣羽討論後，成為創意發想的主題，只要在杯蓋上黏一小節紙膠帶，就能將泡麵蓋緊。
劉珈儀、胡欣羽與老師在市場調查後，發現所有的泡麵品牌都沒有類似裝置，因此希望透過產品發表，希望將來泡麵業者可以在杯蓋上直接加上一節紙膠帶，成本低廉也很便利。作品獲得特別獎的肯定，也有1萬元的獎金，但對於獎金的用途，孫嘉妤強調還要再討論。
(中時)
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