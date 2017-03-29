桃園市觀音廣福社區埤塘改善工程 29日開工典禮

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觀音區廣福社區埤塘29日舉辦改善工程，將發展為具有休憩、景觀及生態功能的埤塘公園，預計今年8月前完工。(賴佑維攝)

桃園市觀音區廣福社區8－15號埤塘29日進行改善工程開工典禮，桃園市長鄭文燦表示，該埤塘面積約11公頃，包含水域9.6公頃、陸地1.4公頃，估計發展為具有休憩、景觀及生態功能的埤塘公園，預計8月前完工。

鄭文燦補充，未來配合市府埤塘公園政策及中央前瞻基礎建設計畫的「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」，可將市內埤塘發展成具有發電、景觀及休閒等多元功能，讓先人留下的地景資產創造出新價值。

(中時)