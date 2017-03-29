青年諮詢委員 提2案進行獲桃市府重視

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329是青年諮詢委員會屆滿一周年，29日召開第5次定期大會，就「藝文活動整合桃園市民卡APP計畫」、「惜食計畫」等2案建議市府執行。（甘嘉雯攝）

329是青年諮詢委員會屆滿一周年，29日召開第5次定期大會，就「藝文活動整合桃園市民卡APP計畫」、「惜食計畫」等2案建議市府執行。（甘嘉雯攝）

透過發行量已達76萬張的桃園市民卡，以APP實名登錄的方式，擴充市民卡的功能，讓桃園生活更方便。（甘嘉雯攝）

329是青年諮詢委員會屆滿一周年，29日召開第5次定期大會，就「藝文活動整合桃園市民卡APP計畫」、「惜食計畫」等2案，與市民朋友分享青年諮詢委員的政策參與過程，青諮委員謝韋民說，運作1年來，市長能聽取我們的意見並當下裁示給予回應，給我們很大鼓舞。

謝韋民說，他們分5組與市府各局處互動良好，經常做意見交換，青年諮詢委員會是地方政府與青年意見溝通的良好平台，給予青年朋友很大的鼓勵。

青年事務局長陳家濬表示，透過發行量已達76萬張的桃園市民卡，以APP實名登錄的方式，擴充市民卡的功能，讓桃園生活更方便。

(中時)