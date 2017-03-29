青春正飛揚 高雄宣示拒菸反毒

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高雄市政府祕書長楊明州（中左）與衛生局長黃志中（中右），手持大剪刀作勢剪掉菸頭，象徵一起拒絕菸品與毒品的危害。（呂素麗攝）

高雄市政府鼓勵學生加入「反菸毒英雄聯盟」。（呂素麗攝）

高雄市衛生局結合市立凱旋醫院、高雄地檢署及橋頭地檢署辦理拒菸反毒系列活動，29日邀請青年國中學生與家長共同參與，在鳳山高中活動中心舉辦簽署及宣誓儀式。

拒菸反毒活動以鳥松國中、青年國中、中正高工及海青工商為試辦學校，並透過紙風車劇團生動活潑的表演，讓活動更加精采。

拒菸反毒活動包含拒菸反毒諮商輔導班、舉辦拒菸反毒四格漫畫競賽、建立「反菸毒英雄聯盟」Line生活圈及家長成長團體等，提供拒菸反毒的豐富資訊與即時性互動，增加青少年對拒菸反毒的認知。

(中時)