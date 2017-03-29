鼓勵醫療分級 4月15日起轉診可省錢
健保署推動醫療分級，希望改變民眾生病就去大醫院習慣，鼓勵先到家中附近診所就醫。4月15日起，若透過轉診至醫學中心、區域醫院，將可省40元部分負擔，若自行到醫學中心，部分負擔則從現有的360元提升至420元。
健保署29日和桃園市平鎮區壢新醫院，以成功轉診的案例說明醫療分級的優點，復興區高揚威家醫診所，曾接觸82歲身上有多處壓瘡的黃姓婦人，嚴重的傷口甚至巴掌大，由醫師高揚威發現後，透過轉診送往壢新醫院治療。此外中壢區97歲黃姓老婦，長期在黃永輝診所治療高血壓，日前因跌倒左臀部劇痛，到壢新醫院轉診後，進行手術後狀況穩定，也由原診所後續追蹤及復健。
健保署北區業務組長林阿明說，「電子轉診平台」強化健保院所線上雙向轉診，供醫師線上開立轉診單，並可即時查詢轉診單資訊，協助安排掛號及就醫。診治完成後亦可由原轉診醫師接手後續照護。目前轄區內67家醫院也全數具備轉診連絡專線，民眾可於健保署網站的「分級醫療專區」查詢。或透過智慧型手機下載「健保快易通」APP，查詢住家附近的健保特約院所及開診時段，取得「分級醫療」的資訊。
(中時)
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