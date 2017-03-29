嘉基臨床心理中心測壓力指數
想知道壓力有多大嗎？嘉基醫院29日成立臨床心理中心，透過生理回饋儀器檢測，由心理師觀察研判身體在不同情境中的生理變化，並進行心理諮商，促進身心健康，1名國小男童因情緒不穩定阻礙學習，諮商後找到學習方法。
嘉基醫院指出，國小4年級的小勇（化名）確診為腦部生殖細胞瘤，經過一系列治療後，病情控制良好，但仍有情緒不穩定、學習障礙，家長對他病後的教養也頗感擾。
小勇接受嘉義基督教醫院諮詢，臨床心理師們透過生理儀器檢測，並提供神經心理功能衡鑑、神經心理治療與情緒支持，幫助小勇發展出更合適的學習策略，親子關係也漸上軌道。
臨床心理中心主任姚秀靜表示，現代人生活高壓緊湊，往往忽略心理層面的照顧，但健康的心理功能及穩定的情緒調適能力，能減低罹患身心症、心血管疾病等的機率，是預防生理疾病中不可或缺的一環，透過儀器檢測的科學化數據，可觀察情緒對生理的影響。
(中時)
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