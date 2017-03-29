精彩全中運競艷彰化 3000青年志工熱情投入

106年全國中等學校運動會在彰化，縣內17所高中職和大專院校和地志工隊與社區志工等，共3000人投入全中運的志工服務。（吳敏菁攝）

106年全國中等學校運動會在彰化，縣內17所高中職和大專院校和地志工隊與社區志工等，共3000人投入全中運的志工服務。（吳敏菁攝）

106年全國中等學校運動會在彰化，彰化縣政府為迎接盛事，號召一起共襄盛舉，縣內17所高中職和大專院校和地志工隊與社區志工等，共3000人投入全中運的志工服務，讓全國民眾感受彰化縣的熱情。

彰縣府表示，為了106年全中運，個參與單位積極準備志工教育訓練，提升彰化志願服務專才及服務品質，毅力和熱情也為盛事注入暖流，更象徵「彰化已經準備好了！」讓大家感受彰化人的溫暖與熱情，也為自己的生命歷程留下美好的回憶。

這次賽事分布於彰化市、員林市、和美鎮、田中鎮、北斗鎮、二林鎮、大村鄉等7個鄉鎮市，共17種類19科目運動競賽項目，由全國各縣市中等學校學子共聚一堂，公平競爭，展現「努力不懈、突破自我」的運動家精神。 藉活動的辦理也讓彰化縣充滿熱情、有活力的青年學子及志工朋友們有機會站出來。

(中時)