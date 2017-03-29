藍忠文分享經驗 學生奪多項戲劇獎項

膾炙人口的廣告詞「明天的氣力，保利達B」出自演員藍忠文，他多年前到大溪至善高中任教，帶領學生奪下不少獎項。(賴佑維攝)

大溪區至善高中以「黑光劇」奪下不少戲劇類獎項，今年再度於桃園市賽當中取得「優等」代表資格，將在4月底赴雲林參加全國學生創意戲劇比賽。(賴佑維攝)

膾炙人口的廣告台詞「明天的氣力，保利達B」，出自演員藍忠文。他6年前到桃園市大溪區至善高中授課，曾帶領學生拿下全國戲劇創意比賽特優，今年至善高中也再度代表桃園市，4月將赴雲林參加全國學生創意戲劇比賽。

至善高中表示，4年前藍忠文到至善高中授課，並帶領至善高中幼保科以「黑光劇偶戲」為主題，讓至善高中奪得不少戲劇類獎項，還曾拿下全國戲劇創意比賽特優，有導演、編劇、演員經驗的藍忠文，從劇本撰寫、戲劇排練、道具製作、服裝設計都親自操刀，希望給學生更專業的戲劇課程訓練和啟發，也透過戲劇表演找回對於學習的熱情。

(中時)