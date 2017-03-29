57歲師誆整骨真性侵 判賠女學生100萬

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新北市57歲楊姓補習班老師，於2016年6月間，以15歲女學生「內分泌失調、賀爾蒙有問題」為藉口，假借整骨名義要為女學生治療，卻將其帶入教室猥褻，並以手指性侵。事後女學生向朋友傾訴，國中輔導老師輾轉得知後，陪同報警處理。新北地院判處楊男須賠償100萬元，可上訴。

庭訊時，楊男坦承曾用手檢查女學生下體「整骨」治療，卻否認性侵。新北地院認為楊男已侵害女學生貞操權，判處楊男須賠償女學生及其父母100萬元，可上訴。

(中時)