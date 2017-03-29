弱視不是問題 愛心社工獲新秀獎
「弱視是小問題，還是能幫助他人！」因為遺傳性的黃斑部病變，讓24歲的社工林子瀞視力微弱，她仍順利從大學社工系畢業、並持續在研究所深造，同時在長青安養機構擔任社工，今年還獲得台東縣社工最佳新秀獎肯定。
林子瀞讀小學五年級突然看不到，休養後僅剩微弱的視力，赫然發現因為家族隔代遺傳的黃斑部病變，讓她及弟弟、妹妹都先後發病，視力惡化嚴重，就連表哥們也都有相同的情況。林子瀞說，雖然視力有限，但她可以提前準備，唸書加倍努力，也順利從美和科大社工系畢業。
林子瀞工作仍非一帆風順，因為視力受限也會被質疑能力，不過她強調，只要工作盡力、努力的做，就能被看見。去年林子瀞企劃讓社區課輔班的小學生，到養護中心課輔，中心的長輩看到他們就像看到孫子一樣親切問候，她將祖孫情寫成文章，投稿還獲得社工徵文佳作獎。
林子瀞是台東唯一身障的社工，服務近2年後今年獲得社工最佳新秀獎的肯定。林子瀞強調，因為視力的不便讓她有更多同理心，將會在社工領域持續為弱勢民眾服務。
(中時)
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