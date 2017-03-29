兒童節連假　歡迎親子一起來藍晒圖玩耍

兒童節連假，藍晒圖文創園區推出多項適合親子一起體驗的主題活動。（曹婷婷翻攝）

這個周末就是兒童節連假了，深受大小朋友喜愛的藍晒圖文創園區，別出心裁舉辦「動物嘉年華」兒童節主題活動，除推出讓孩子們動手也動腦的童趣市集、毛孩走秀外，也邀請進學國小舞蹈班小朋友、劍玉達人、小丑先生與魔術師帶來精彩演出，主題餐廳更推出「動物星球」影展，歡迎大小朋友一起來藍晒圖遊憩。

「童趣市集」將於4月1日至3日每日下午2時至晚間8時舉行，各個攤位都是訴求可讓親子共同參與、互動性強，包括拍拍日式吊水球、文創套圈圈、微一森林九宮格連線大作戰、逗趣捏麵人、牛兒黏土手作、環保局綠色標章趣味桌遊、藍月陶作DIY等。

除了市集以外，4月1日下午2時，主辦單位還邀請進學國小舞蹈班帶來精湛的舞蹈表演，展現孩子們的活力；同日下午3時30分起則有「FUN肆愚樂」寵物走秀活動，招募20對最「瞎趴」的毛孩與主人搭檔，一同走紅毯、秀時尚。

4月2日至4月3日下午3時起則分別由擁有好口碑的劍玉達人、小丑先生及魔術師與孩子們互動，為連假的藍晒圖文創園區增添許多掌聲與笑聲。

台南市文化局表示，藍晒圖文創園區營運一週年以來，各品牌共同為打造親子友善、寵物友善的環境而努力，走出園區創意與活力的調性，今年兒童節連假期間的系列活動，由園區自主發起舉辦童趣市集與寵物走秀活動，讓所有來到園區的朋友們玩得愉快，珍惜每個與孩子共同度過的歡樂假期。

此外，園區餐廳「不再宿舍」推出「動物星球影展」，現場消費將可獲得台南大坑休閒農場入園券乙張；「關於夢想」也將義賣玩夾娃娃機的「戰利品」，各品牌也將舉行兒童節專屬活動，詳細活動內容請至「藍晒圖文創園區」facebook粉絲專頁及官方網站http://bcp.culture.tainan.gov.tw/ 查詢。

(中時)