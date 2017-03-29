3遊客桃園復興登山迷路 所幸獲救

3名遊客28日登山，但因山區濃霧多迷路，所幸遭救援下山，並無大礙。(賴佑維翻攝)

桃園市大溪警分局28日晚間接獲報案，得知復興區四稜溫泉附近有民眾失聯，尚未下山，警方趕緊出動搜尋，29日早上9時許尋獲2男1女共3位民眾，所幸並無大礙。

警方表示，3名遊客28日早上6時許由紅河谷進入，想前往唐穗山爬山，於山區因不熟路況，迷路走失，一直在山區打轉，且山區起霧，無法順利下山。幸而光華派出所副所長張興華連同巴陵消防分隊及林務局共6人積極協尋，今早約9時許在溫泉對面山上約1500米處發現3人，將他們護送下山並在所內提供熱食供民眾食用休息後，再行返家。

(中時)