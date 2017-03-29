分級醫療上線 82歲嬤後送零時差

中央健康保險署推動「分級醫療」，除了3月上線的「電子轉診平台」，4月15日將進一步優惠部分負擔；壢新醫院表示，一名82歲的阿嬤透過偏鄉診所通報後，緊急後送治療零時差。

桃園市中壢區壢新醫院今天表示，家住復興鄉82歲黃老太太，因中風長期臥床，身上多處壓瘡，傷口如手掌大，甚至嚴重發炎化膿，經過家庭醫師高揚威及時發現，立即透過轉診安排，緊急送醫治療。

由於轉診制度發揮功能，透過雙向資訊共享，壢新在黃老太太到院前已獲知病況，事先安排住院與手術，醫師雙方亦討論取得治療共識，大幅縮短診斷及判讀的治療黃金時間。

壢新表示，中央健康保險署推動「分級醫療」，鼓勵民眾就近選擇信任的家庭醫師固定看診，身體不適可即時諮詢，如有需要也能安排轉診。除3月上線的「電子轉診平台」，4月15日將進一步優惠部分負擔，經轉診至醫學中心或區域醫院，部分負擔費用皆調降新台幣40元，為民眾省荷包，也提高轉診的誘因與便利性。

壢新醫院表示，目前醫療體系已經整合「社區健康照護網轉介平台」、「醫療小管家」，以及透過電話、Line群組等多元管道，讓分級轉診「無縫接軌零時差」。

健保署北區業務組目前轄區67家醫院已全數具備轉診連絡專線，民眾可於健保署網站（www.nhi.gov.tw）的「分級醫療專區」查詢，或下載「健保快易通」App，查詢住家附近的健保特約院所及開診時段，取得「分級醫療」的第一手資訊。1060329

(中央社)