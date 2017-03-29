分級醫療上線 82歲嬤後送零時差
中央健康保險署推動「分級醫療」，除了3月上線的「電子轉診平台」，4月15日將進一步優惠部分負擔；壢新醫院表示，一名82歲的阿嬤透過偏鄉診所通報後，緊急後送治療零時差。
桃園市中壢區壢新醫院今天表示，家住復興鄉82歲黃老太太，因中風長期臥床，身上多處壓瘡，傷口如手掌大，甚至嚴重發炎化膿，經過家庭醫師高揚威及時發現，立即透過轉診安排，緊急送醫治療。
由於轉診制度發揮功能，透過雙向資訊共享，壢新在黃老太太到院前已獲知病況，事先安排住院與手術，醫師雙方亦討論取得治療共識，大幅縮短診斷及判讀的治療黃金時間。
壢新表示，中央健康保險署推動「分級醫療」，鼓勵民眾就近選擇信任的家庭醫師固定看診，身體不適可即時諮詢，如有需要也能安排轉診。除3月上線的「電子轉診平台」，4月15日將進一步優惠部分負擔，經轉診至醫學中心或區域醫院，部分負擔費用皆調降新台幣40元，為民眾省荷包，也提高轉診的誘因與便利性。
壢新醫院表示，目前醫療體系已經整合「社區健康照護網轉介平台」、「醫療小管家」，以及透過電話、Line群組等多元管道，讓分級轉診「無縫接軌零時差」。
健保署北區業務組目前轄區67家醫院已全數具備轉診連絡專線，民眾可於健保署網站（www.nhi.gov.tw）的「分級醫療專區」查詢，或下載「健保快易通」App，查詢住家附近的健保特約院所及開診時段，取得「分級醫療」的第一手資訊。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。