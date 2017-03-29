反年改教師集結教育部 教長上火線說明

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反年金改革的教師團體和群眾今天下午在教育部前集結，教育部長潘文忠親自出面說明，未來年金改革將會「公教一致」，不會讓教育人員受委屈。

約千名退休軍公教警消人員今天下午前往總統官邸、行政院、監察院、立法院、考試院與內政部等各部會抗議，全國教育產業總工會等團體約上百位抗議群眾則集結在教育部外，和警方對峙，過程中數度推擠。

全教產理事長黃耀南等4位代表進入教育部內，和教育部長潘文忠會談，並表達年金改革的不滿，潘文忠隨後出面，到教育部外和抗議群眾說明。

潘文忠表示，公務人員和教師的退撫制度標準和採計的一致度高，但因中、小學教學現場條件，因此特別考量，規劃延後退休年齡會有10年過渡期，未來年金改革將會「公教一致」，不會和公務人員有落差。

潘文忠指出，他願意為此在立法院說明，會堅持、也會負責；至於所得替代率、薪資計算，將會在立法院討論，「但不會讓教育人員受到委屈」。1060329

(中央社)