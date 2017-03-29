攻頂聖母峰 登山客今年多了一項任務

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許多登山客計畫在春天攻頂聖母峰，他們今年還將肩負清理垃圾的任務，尼泊爾登山探險機構發給他們大型垃圾袋以便撿拾垃圾，再由直昇機將垃圾載運回基地營區。

「衛報」（Guardian）與美聯社報導，尼泊爾探險營運協會（Expedition Operators Association of Nepal）的帕拉裘利（Dambar Parajuli）今天說，垃圾袋已經送到營地，將交給登山客、嚮導和搬運人員帶到高海拔山區。

每個袋子最多能裝80公斤垃圾，可在二號營地由直升機運回基地營區。直昇機在這處海拔6400公尺的營區卸下物資和設備後，通常都是空機返回。

數百登山客和嚮導預計春季時嘗試攀登海拔8850公尺的聖母峰。登山客通常在4月時抵達山腳，並在5月天氣狀況好時試著攻頂。登山客下山後會留下許多垃圾。

許多登山客也說，清除先前登山客留在二號營地垃圾一事刻不容緩。2014和2015年一些不幸事件迫使登山季提早結束後，成立了二號營地。

2014年的登山季因16名尼泊爾嚮導在雪崩中喪生而取消，隔年一場由地震觸發的雪崩又奪走基地營區的19條人命。

經驗豐富的資深嚮導布瑞斯（Russell Brice）說，必須清走登山人員留下來的帳篷和物資。

利用直昇機運走垃圾，代表擔任嚮導的雪巴人（Sherpa）不必冒險背著沉重的垃圾，經危險的昆布冰瀑（Khumbu）走回基地營區。（譯者：中央社周慧盈）1060329

(中央社)