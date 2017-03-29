攻頂聖母峰 登山客今年多了一項任務
許多登山客計畫在春天攻頂聖母峰，他們今年還將肩負清理垃圾的任務，尼泊爾登山探險機構發給他們大型垃圾袋以便撿拾垃圾，再由直昇機將垃圾載運回基地營區。
「衛報」（Guardian）與美聯社報導，尼泊爾探險營運協會（Expedition Operators Association of Nepal）的帕拉裘利（Dambar Parajuli）今天說，垃圾袋已經送到營地，將交給登山客、嚮導和搬運人員帶到高海拔山區。
每個袋子最多能裝80公斤垃圾，可在二號營地由直升機運回基地營區。直昇機在這處海拔6400公尺的營區卸下物資和設備後，通常都是空機返回。
數百登山客和嚮導預計春季時嘗試攀登海拔8850公尺的聖母峰。登山客通常在4月時抵達山腳，並在5月天氣狀況好時試著攻頂。登山客下山後會留下許多垃圾。
許多登山客也說，清除先前登山客留在二號營地垃圾一事刻不容緩。2014和2015年一些不幸事件迫使登山季提早結束後，成立了二號營地。
2014年的登山季因16名尼泊爾嚮導在雪崩中喪生而取消，隔年一場由地震觸發的雪崩又奪走基地營區的19條人命。
經驗豐富的資深嚮導布瑞斯（Russell Brice）說，必須清走登山人員留下來的帳篷和物資。
利用直昇機運走垃圾，代表擔任嚮導的雪巴人（Sherpa）不必冒險背著沉重的垃圾，經危險的昆布冰瀑（Khumbu）走回基地營區。（譯者：中央社周慧盈）1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。