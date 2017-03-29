政院質疑竄改報告 監院：漏列已重上網

我要評比

監察院將就不當黨產條例提出釋憲，行政院發言人徐國勇今天表示，監院上網公告的調查報告，28日刪除「參照行政院函復」等文字，質疑「可以這樣竄改嗎？」

監察院今天發布新聞稿指出，此事肇因於原調查意見及聲請釋憲理由書以連結方式上網，接獲多人反映無法順利連結取得聲請釋憲理由書。經承辦單位下架，分別重新上網時，未將原調查意見「前言」部分，一併上網所致，並無外界質疑監察院將該調查意見內容刪除、修改。

監察院說，監察院調查黨產條例案，調查意見的前言部分，僅是調查緣起、調查過程的簡要說明，此次因下架重新上傳時漏列，才造成報載所謂刪除、更改調查意見等誤解。

此外，監察院說，22日函請行政院研處公文，已包含下架前的調查意見前言部分。監察院也重新將漏列「前言」部分的調查意見重新上網公布，以澄清誤解。

監察院接獲民眾陳情，監察委員仉桂美、劉德勳調查「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，認為有違憲之虞，監察院院會14日通過，就不當黨產條例向大法官聲請釋憲。

徐國勇昨天表示，監院對政院的指責，違反權力分立原則，並連說8次「深表遺憾」；徐國勇今天再度質疑，監察院在24日和28日上網公布的調查意見內容有出入。

徐國勇表示，監察院24日將調查意見報告公布上網，但是28日更新，刪除一段關於行政院函復說明黨產條例的文字，質疑為何監院公布的版本前後不同，「可以這樣竄改調查意見嗎？」

徐國勇說，無法理解這樣的做法，監院應說清楚，是否抽掉這段文字，就是承認監院沒參閱行政院說明？監察院對行政院極不尊重，他深表遺憾。

徐國勇強調，監察院指行政院違反行政機關組織基準法，但黨產條例是基準法中的特別法，行政院根據立法院所訂定的法律，設立不當黨產處理委員會，監察院竟然指責立法院立法不當，要求行政院不要守法，「監察院可以要求行政院違法嗎？」

他表示，監察院破壞五權分立原則，將其權力凌駕於政院和立院之上，監察院自己說不要有政治想像，但其行為讓外界產生質疑，監院應說明清楚，為何更改調查意見的內容。

民進黨立委李俊俋上午在民進黨團記者會表示，他發現監察院在網站上公佈調查報告後，昨天晚上居然更改調查意見內容，「全部改過」，如果是通過監察院院會的調查意見，為何還在昨晚更改？1060329

(中央社)