年改法案 試院30日通過後送立院

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考試院會明天排定討論考試院全院審查會日前通過所得替代率逐年自80%降至70%、最低生活保障新台幣3萬2160元等的公務人員退休撫卹法草案；討論通過後，將送立法院審議。

由於考試院全院審查會通過版本，民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘已說，不可能照單全收，且年金改革委員會召集人、副總統陳建仁也表明，應以年改會版本為依據，使得考試院版本要在立法院闖關成功，充滿變數。

考試院會明天通過後，將由考試院長伍錦霖、副院長李逸洋、銓敘部長周弘憲、考試委員何寄澎召開記者會，對外說明。

有關18%優惠存款，考試院全院審查會通過，支領月退休金者，至遲分6年逐步全面廢除優惠存款制度（第1年降至9%、第3年6%、第5年3%，第7年降為0）。支領一次退休金者，逐年調降優存利率，第1年利率降至12%、第3年降至10%、第5年降至8%、第7年降至6%。

至於最低保障，審查會通過為委任第一職等本俸最高級加專業加給合計數額新台幣3萬2160元。退撫基金提撥費率法定上限則提高到18%。月退休金起支年齡65歲。

至於所得替代率，全院審查會經表決通過，法公布施行前已退休人員，其新退休所得替代率自法公布施行之日起，逐年自80%調降至70%（任職年資35年）。

退休金計算基準，審查會通過版本為，法案公布施行後退休生效人員，新、舊制退休金計算基準，從最後在職的本（年功）俸（薪），調整為最後在職往前「5年平均俸（薪）額」；之後逐年拉長1年，調整至最後在職往前「10年平均俸（薪）額」。

有關遺屬年金，考試院全院審查會通過，公務員遺族不支領遺屬一次金者，得按原領月退休金1/2或兼領月退休金1/2，改領遺屬年金。

此外，與年金改革相關的還有公教人員保險法草案，將公保保險費率上限由15%調高為16%，明訂養老給付須年滿65歲才能領，但訂有7年過渡期，考試院全院審查會昨天與今天已召開2次會議，但尚未審查通過，4月5日續審。

另一個與年金改革有關的政務人員退職撫卹條例，考試院全院審查會將等公教人員保險法審查完畢後處理。1060329

(中央社)