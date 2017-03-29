青年參與社造行動徵選計畫 即日起收件

為鼓勵青年投入新北社造，新北市文化局持續推動「青年參與社造行動徵選計畫」，總補助金額達70萬元。凡18至35歲青年2人以上組團，其中1人在新北市工作、居住或求學，即可提出有助於本市居民營造社區發展相關計畫申請經費，提案類別包括社區特色發掘、社區關懷、技藝傳承、願景推動等，每案最高補助10萬元，收件自即日起至5月10日止。

文化局長林寬裕表示，網路的興起讓我們對於虛擬世界的認同大於對土地的認同，我們可能認同自己是鄉民的身分，大於金山區區民或新北市民。青年社造計畫自2015年開始啟動至今，收到來自新北市各區年輕人的提案，去年共有共有7組青年團隊創新提案獲得補助，各自於不同區域、以不同主題與方式，用實際的行動展現對土地與社會的熱情與關懷，希望透過這個計畫重新喚回對社區的認同，連接人與人的關係。

新北市社造推動委員會委員楊志彬表示，新北的青年社造有三個特質，第一、議題多元，舉凡關心社福、文化資產、藝術介入行動皆是，呼應新北多元的特色；其次、工具手法多元，有音樂、紀錄片、藝術等，與年輕人的創意相呼應；最後是這些入圍的團隊有累積，持續性地在深耕地方，非常難能可貴。

計畫詳情可查詢文化局官網，或洽新北市政府文化局02-29603456轉4622。

(中時)