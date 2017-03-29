李沛旭鐵漢融冰！小薰不再當臭臉王
李沛旭在三立、東森八點華劇《只為你停留》飾演憨厚耿直的水電工喬師傅，劇中對小薰飾演的女檢察官蘇亮云一往情深，主動當她身邊的「工具人」，就算頻頻被打槍也不退縮，近來鐵漢終於靠柔情融化了冰山美人，兩人劇中開始可以好好說談天，「喬師傅」春天來了，小薰也不用再擔心會被觀眾罵是臭臉王了！
小薰被問如果自己遇到男生猛烈攻勢，會真的被融化嗎？她笑說：「這不是融不融化的問題，最重要是看有沒有感覺！」不過觀眾對於這對能開始「交流」，已覺得心滿意足，加上李沛旭把這角色詮釋得黏而不膩，還被觀眾封「黏黏哥」，師奶們也愈來愈喜愛喬師傅，紛紛留言誇他「暖男無誤」。
其實李沛旭拍這部戲相當辛苦卻不喊累，去年因腸粘黏引起腸阻塞而開刀住院，至今每兩周仍需回診一次，每天仍必須照三餐吃藥、補充營養品，醫生還經常提醒他不能劇烈跑步或大動作跳躍，也不能跳舞，因為這些都是對他身體有危險的動作，他對此也釋懷了，「無法選擇身體，無法戰勝它，只好選擇與它好好共存」。
(中時)
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