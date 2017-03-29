周董超屌！韓國將翻拍《不能說的秘密》人物設定變了
由周杰倫首部執導的電影《不能說的•秘密》當年上映，在兩岸三地都開出票房紅盤，甚至在韓國造成轟動，關注度絲毫不輸給同期上映的本土電影。歷經十年後，韓方也宣布確定將翻拍這部經典電影，吸引粉絲引頸期盼。
周杰倫、桂綸鎂主演電影《不能說的•秘密》即將翻拍韓版，據悉，製作方目前已完成劇本改編，估計在明年就能投入拍攝，韓版劇情原則上與台版大同小異，唯一不同的地方，就是男主角從高中生變成音樂大學的學生。
《不能說的•秘密》即將改編為韓版上映的消息，也在韓國當地掀起討論，不少粉絲就認為男主角可以找姜河那、朴寶劍、劉亞仁來演，女主角則是可以考慮林秀晶、朴寶英等人。
(中時電子報)
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