清明連假，知本森林遊樂區兒童免費入園

春天的知本森林遊樂區杜鵑花盛開，春意盎然。（台東林管處提供）

清明4天連假，可以帶小朋友到知本國家森林遊樂區走走！為了慶祝兒童節，台東林管處規劃「兒童節優惠方案」，4月1日至4日，12歲以下兒童免費暢遊知本國家森林遊樂區，4月1日還能參加「無患小人」自然素材免費DIY活動，現場報名、名額有限。

台東林管處表示，春天的知本森林遊樂區色彩繽紛且春意盎然，沿著好漢坡步道拾級而上，映入眼簾的是奼紫嫣紅的杜鵑花，園區內常可見台灣獼猴擺盪嬉戲於樹梢，是培養親子關係的大好機會。

(中時)