警政署檢討個案缺失 兼顧人權保障與新聞自由
司法改革國是會議第1組昨日就檢警偵辦刑案應落實偵查不公開原則進行討論。警政署今(29)日表示，接受各界的批評與指教，強調警察身為第一線的執法機關，對於人權保障、犯罪防範公益需求及媒體監督的衡平，將持續稽核檢討個案缺失，落實相關規定執行，以達到人權保障及兼顧公益需求。
警政署昨日由警政委員陳檡文率刑事局人員列席司法改革國是會議第1小組第3次會議，就警察機關防制偵辦刑案違反偵查不公開的現行規定、具體作法、執行現況、策進作為等，與會議委員討論、說明。對於「偵查不公開作業辦法」為維護被告或犯嫌的人格權及受公平審判權利的主要目的，在偵查不公開原則下，亦同時涉及媒體（第四權）監督及人民知的權利衝突，警察機關確有實務操作上的難處，但將廣納各界意見精進，強化新聞檢核機制且違失個案從嚴懲處，並落實所屬員警人權及法紀教育訓練。
警政署表示，警察人員的升遷，是依據相關功績、年資及職務經歷辦理，刑案新聞的處理或媒體關係並非升遷要件或考量因素，未來為落實刑案偵查不公開，已要求各警察機關應督屬執行「強化偵查卷證資料保密，減少洩漏機會」、「發布新聞應基於公共利益，不得迎合媒體報導需求」、「提供資料應適當剪輯，避免妨害相關人隱私與權益」等作為，期以兼顧人權保障與新聞自由。
(中時)
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