賣萌「美超人」 主動搭訕推銷商品

28日下午，針對零售終端的定制化機器人——「美超人智能售賣機器人」正式亮相廣州開發區，它與傳統的自動售賣機不同，這位「美超人」會主動上前搭訕、賣萌、推銷。

「美超人」內設導航移動底座，當攝像頭感應到人流時，能自行建立場景2D地圖，機器人按照規定路線行走，自主接近潛在顧客，從而順利完成從自行尋找消費者到售賣成功整個過程。

不僅如此，「美超人」更利用「人臉識別」、「語音識別」等技術，可以與消費者進行友動互動，並收集顧客的消費行為。

除此之外，「美超人」會向前向左向右轉，當民眾在它1公尺內的範圍，它就會主動走到你的面前來和你搭訕，向你推銷它的產品。

如果你在30秒鐘內對它的搭訕和推銷沒有反應，它就會說：「本寶寶很委屈」或是「好吧，我輸了」，繼而離開你。而如果你說要來一瓶，它也會教你如何操作完成交易。

(旺報)