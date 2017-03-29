南市推動清真認證 打造穆斯林友善城市

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觀旅局辦理「台南市穆斯林友善旅宿研習會」，積極輔導鼓勵旅宿業者，提供適宜住宿及清真餐飲。（黃文博翻攝）

全球穆斯林人口高達十餘億，廣大的觀光旅遊市場，成為各國觀光單位爭取之龐大商機，南市觀光旅遊局配合政府新南向政策，29日在台南大億麗緻酒店辦理穆斯林友善旅宿研習會，積極輔導鼓勵旅宿業者，合力打造台南為穆斯林友善城市。

觀旅局表示，過去為穆斯林打造的加工產品較少，因此，國際上出現了「清真認證」，讓穆斯林消費者知道可以安心使用，若具有此項認證，有助提升企業形象及增加品牌信賴度的效果。

觀光旅遊局特別與中國回教協會29日辦理「台南市穆斯林友善旅宿研習會」，請到中國回教協會蔡劼甫專員，針對友善穆斯林旅宿及清真認證的相關軟硬體配合設施詳細說明，接著由已通過認證的大億麗緻酒店陳建銘經理，一同分享申辦經驗及實務研討，共40多家業者出席反應熱烈。

業者透過專家的指導，了解穆斯林旅遊市場，如何依照伊斯蘭教法及生活習慣，貼心的提供客房內包括禮拜時所需的用品及標示等適宜住宿服務，以及餐廳所用的食材、產地、調味料、製作過程、廚房、器具、物流、倉儲、用餐場所及餐具等，如何能符合教法規定。

觀旅局長王時思表示，在台南市政府與業者一同努力下，將可有效提升台南旅宿業國際穆斯林市場競爭力與能見度，除了有利打造台南成為穆斯林友善旅遊指標城市，更可呈現多元文化融合的友善旅宿品牌特色，希望藉由穆斯林友善認證，讓台南敞開雙臂，歡迎更多的國際友人造訪。

(中時)