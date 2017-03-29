麻疹確診個案曾搭客運、捷運 同時段搭車者須自主管理

麻疹疫情升溫！新北市衛生局表示，截至3月29日止，國內出現3例境外移入麻疹病例，分別來自中國大陸、東南亞及歐洲等地區。其中，疾管署28日公布1例確診個案於可傳染期間的24日上午11時自新竹市搭乘亞聯客運(1728號)至新北市捷運大坪林站，呼籲曾於該時段同車搭乘民眾，請自主健康管理18天至4月11日，如出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

衛生局指出，麻疹好發在冬末及春季，由於印尼、泰國、幾內亞等國近期麻疹疫情升溫，衛福部疾管署已將前述國家麻疹旅遊疫情建議提升至第一級注意（Watch），另外中國大陸、印度、哈薩克、羅馬尼亞、剛果民主共和國、獅子山與奈及利亞等國同樣列為注意等級。

衛生局提醒民眾至當地旅遊應注意做好戴口罩、勤洗手等個人衛生防護，並避免出入通風不良或人潮擁擠場所，如至上述地區旅遊返國後，出現高燒、紅疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽和在發燒3-4天後口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）等症狀，務必戴上口罩儘速就醫，就醫途中應避免搭乘大眾運輸工具。

衛生局也提醒，清明連假返鄉及旅遊等活動頻繁更易加速病毒散播，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒前往流行疫區。

(中時)