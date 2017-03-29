家鄉都不挺 壞小子澳網後曾不想再打
澳洲「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)邁阿密網賽闖入8強，不過這位21歲極具潛力的網壇新秀近日再度語出驚人，透露自己澳網結束後曾想過不打球了，「我甚至覺得連家鄉都不挺我，覺得自己沒辦法再打了。」
基瑞歐斯在印地安泉賽，爆冷撂倒前塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，不過不敵最後封王的費德勒八強止步，目前在邁阿密拚戰的他，延續手感同樣闖入八強，狀況奇佳的他坦言，澳網結束曾經歷低潮。
「我現在心臟更強了，我會盡全力拚每一分、保持正面心態。」 基瑞歐斯說，「澳網結束後我非常負面，甚至覺得連澳洲人都不挺我。我甚至直接跟團隊說，『我沒辦法再打了』，但我很感謝我的家人背後相挺，幫助我度過難關。」
基瑞歐斯邁阿密網賽下一戰將逢19歲超級新星，德國小祖維洛夫(Alexander Zverev)，小祖維洛夫29日爆冷逆轉勝大會頭號種子、「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka))，生涯首闖ATP大師賽最後8強。
(中時電子報)
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