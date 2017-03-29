生命終章 埔榮分院協助安寧病房病患返家

埔榮分院安寧病房團隊協助即將抵達生命終點的病患返家。（圖／台中榮總埔里分院提供）

台中榮民總醫院埔里分院安寧病房團隊傾聽病患的心願，在最短的時間內，協助病患圓夢，求得一生無憾，家屬與病患生死兩相安的境界。

埔里分院指出，日前安寧團隊傾全力協助二位病患達成臨終的心願，包括患有膀胱惡性腫瘤的80歲徐伯伯，今年1月間因膀胱腫瘤阻塞造成尿毒症需洗腎，而往返醫院間住院治療，期間只短暫在家一天又入院，但徐伯伯最後的心願是返家居住，安寧團隊立即協調分工，由家屬居家環境佈置、醫師調整洗腎時間、護理人員教導家屬居家照顧技巧、社工師連結社團法人南投縣脊椎損傷者協會復康巴士、院方出借急診推床及製氧機，讓徐伯伯於21日達成返家的心願，23日在家人的陪伴下安祥離世。

而70歲的廖伯伯用大愛教導安寧團隊何謂「生命終章、愛的續章」，他21日因肝惡性腫瘤轉移肺部入住安寧病房，當日家屬表示廖伯伯曾明確表達要捐眼角膜，安寧團隊啟動器捐流程，與台中榮民總醫院器官移植團隊合作，於24日凌晨合力完成眼角膜組織摘取手術，家屬也給予器捐過程中參與的工作人員高度肯定，感謝安寧團隊協助達成父親的遺願。

埔里分院院長葛光中表示：安寧病房有完善的照護設施、光潔明亮病房空間、堅強的跨專業團隊，提供最適切的個別化醫療照顧，協助末期病患及家屬走過身心煎熬的幽谷。

(中時)