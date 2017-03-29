動手做披薩慶兒童節 阿嬤聽到也搶著要

大成國小今年一改以往頒獎、送禮物的單一行程，以全校師生動手做披薩的形式為學童慶祝兒童節。(謝佳潾攝)

大成國小今年一改以往頒獎、送禮物的單一行程，以全校師生動手做披薩的形式為學童慶祝兒童節。(謝佳潾攝)

自己的禮物自己做！兒童節將至，全台小學陸續展開慶祝活動，位在偏鄉的大成國小一改以往頒獎、送禮物的單一行程，全校師生首次動手做披薩歡慶專屬於小朋友的佳節，而香噴噴的披薩不僅讓學童口水滴滿桌，家中長輩也相當期待。

「阿嬤說要帶回去給她吃。」首次動手做披薩的小一生說，知道要做披薩時超開心，馬上跟家人分享，沒想到阿嬤聽到後竟也要一起吃，還叮囑他一定要帶回去給他，所以特地將披薩做得又大又厚，好帶回去跟家人一起分享。

大成國小校長李嘉齡說，以前的兒童節幾乎都是單純頒獎、致贈禮物，沒有特別可讓小朋友留下的回憶，在某次參加他校的校慶時，發現有動手做披薩這件事，因此在與老師商量後，決定用動手做披薩來為小朋友歡慶兒童節。

「自己做給自己的禮物一定是最特別的。」她強調，動手做披薩這件事，可謂是寓教於樂，相信小朋友們會永遠記得這份自己為自己做得禮物。

(中時)