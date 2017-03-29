紐西蘭首都濃霧壟罩 100多航班停飛

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紐西蘭首都威靈頓今天籠罩濃霧，機場取消100多個航班，導致數千人受困。

紐西蘭航空公司（Air New Zealand）以電子信發布聲明說：「根據目前預測，威靈頓地區明天上午仍會有霧和低雲。」航空公司明天才能決定是否恢復航班。

根據路透社，紐西蘭氣象局預測，濃霧明天下午會消散。

紐西蘭stuff網路媒體報導，航班取消影響數千旅客，紐西蘭航空將動用312個座位的波音777-200客機協助運送國內航線旅客。（譯者：中央社羅苑韶）1060329

(中央社)