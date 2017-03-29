啟動脫歐 英駐歐盟大使準備遞交分手信
英國駐歐洲聯盟大使巴羅（Tim Barrow）今天抵達歐盟總部，準備正式遞交宣布英國脫歐的歷史性信函。
法新社記者說，巴羅身穿背心和深色西裝，手上拿著皮革製公事包，離開位於布魯塞爾的英國駐歐盟大使館，踏進深色的捷豹（Jaguar）汽車。
法新社報導，幾分鐘後，巴羅抵達相距不到1/4英里（300公尺）的歐盟總部大樓，他預計將於格林威治時間11時20分（台灣時間29日晚間7時20分），親手將信函遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。
蓄著鬍子的巴羅向守候在外的記者道早安。
巴羅會見圖斯克前，將先與另外27個歐盟成員國大使出席預先安排的會議。
圖斯克說：「今天下午1時20分，巴羅大使會把英國脫歐通知信（里斯本條約第50條）交給我。」
英國首相梅伊（Theresa May）公布的照片顯示，梅伊昨天簽署脫歐通知函。
梅伊預計將於格林威治時間11時30分，向國會正式宣布已啟動脫歐程序。（譯者：中央社劉文瑜）1060329
(中央社)
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