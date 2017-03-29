廢止茶葉用氟派瑞 最快5月底生效

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衛福部日前宣布廢止農藥「氟派瑞」用於茶葉，衛福部次長何啟功今天表示，只等衛福部長陳時中簽署。食藥署下午表示，陳時中已完成簽署，最快明天發布預告、5月底就能生效。

衛福部15日公告「農藥殘留容許量標準」，宣布開放茶葉使用農藥「氟派瑞」，引發朝野立委反彈，食藥署、農委會緊急開專家會議，會後強調「氟派瑞」無致癌疑慮，殘留量也符合國際標準，不料同日晚間9時卻又突然宣布「為了重視民意，加強溝通」，該政策緊急喊卡。

衛福部次長何啟功上午在立法院受訪時表示，食藥署上午已將廢止「氟派瑞」用於茶葉容許量的公文簽出，只要經陳時中簽核，最快今天下午可發出廢止的預告，預告期間為60天，外界如有意見也可提出意見。

食藥署食品組長潘智寬下午受訪時指出，陳時中已簽署公文，已將相關文件送進行政院，強調會用最快的速度走完程序，最快明天發布預告，預告期過後最快60天後、約5月底就能生效。1060329

(中央社)