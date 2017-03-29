台中廢樹枝自燃 消防局24小時輪班灌救

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台中南屯區文山掩埋場發生廢樹枝自燃，台中市消防局24小時輪班全力灌救，目前悶燒情況已獲控制，初估8天後可完全排除。

台中消防局表示，接獲通報後，聯合環保局出動滅火，但現場高溫又濃煙，消防人員採4小時輪班一次，24小時輪班排除廢樹枝悶燒。

消防局第六大隊指出，悶燒木材堆積約有15公尺深，量體達到1萬5000立方米，雖已加快速度處置，但以每一小時開挖55立方米、24小時輪班撲滅速度來看，初估還需要8個工作天才可完全排除悶燒情形。

消防人員將冷卻木材暫移至其它空曠地區，由環保局每日派員灑水監測管控，確保不再復燃。

環保局表示，此次悶燒的木材本預計6月底前將委託廠商完成破碎作業，並作為堆肥資材、綠化工程材料，提供有需求的民眾領用。市府已增購破碎機1台，加速樹枝破碎。日後天災期間產生的樹枝將由各局處分工處理，減少大量堆置情形，杜絕自燃情形再度發生。

為掌握悶燒區域空氣品質，環保局移動監測車自昨晚6時起於起火點旁進行監測，監測時間達18小時，數據除懸浮微粒(煙塵)濃度過高外，其餘數值還在合理範圍。

教育局表示，鄰近的文山國小、安和國中等學校，目前無沒有學生出現身體不適狀況，因目前為秋冬季節，各校皆會密切注意空氣品質狀況，若發現有空品不良情形，會依規定停止戶外活動並宣導學生配戴口罩。

部分家長關心學校學童是否受到影響，因此監測車暫時移至鄰近的文山國小進行監測，維護各地區居民生活品質。1060329

(中央社)