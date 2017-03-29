五月天免費開唱湧人潮 北捷將彈性調度
樂團五月天今晚7時在大安森林公園開唱，不少樂迷早已陸續湧進捷運大安森林站，警方也派366名警力進行維安及交通疏導，捷運部分，將視人潮狀況彈性調整班距。
五月天21日在「人生無限公司」高雄站最終場，驚喜宣布成軍20週年紀念日當天將在台北大安森林公園免費開唱，邀粉絲重回20年前五月天的第1天。
不少樂迷聞訊前來，晚上約6時30分，大安森林公園捷運站、大安站及東門站已湧現人潮，公園內更是熱鬧，主辦單位「相信音樂」更在場免費發放礦泉水，體恤前來的樂迷。
由於天氣涼爽、微風吹拂，許多無法擠進主舞台的民眾乾脆就直接坐在草地上，準備觀賞大型投影布幕的轉播。
為了維護現場維安，台北市警察局大安分局一共派出警力366人，動員多名員警在維持秩序，以及針對鄰近的新生南路、信義路、建國南路及和平東路等周邊道路進行交通疏導。
捷運公司指出，目前乘載狀況皆正常，將會視晚間人潮狀況調整班距，或實施「只出不進」、「過大安森林公園站不停」或「空車直達大安森林公園站」等彈性調度。
此外，工務局公園處今晚派36名人力、大安森林公園之友基金會派100名人力，針對現場杜鵑花、螢火蟲復育區進行維護及應變處理，另有24名駐衛警執行公園違規事項取締業務。1060329
(中央社)
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