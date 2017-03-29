水雲日式舊派出所 歷史建物修復牛步
舊水雲派出所因保留早期日式辦公廳舍的模樣，在2009年登錄為歷史建築物，南市府至今僅完成歷史調查研究設計，對建物並無進一步修復。另外，附近雖盛傳有溫泉脈動，觀旅局自去年啟動鑿井探勘後，溫泉水脈也無下落，珍貴的歷史文資現宛如廢墟，讓人不勝唏噓。
白河警分局水雲派出所前身為東山牛肉崎警察官吏派出所，大約建於1930年，建築物主體以檜木打造，外牆則是利用竹篾片混上粗糠泥土與石灰後，再覆蓋雨淋板，是典型的日式建築，也是現今較罕見的建築手法，相當具有保存價值。
水雲派出所雖在1986年興建新的辦公廳舍，但也保留舊有的日式廳舍，在2009年登錄為台南市文化資產，但市府文化資產管理處完成歷史調查研究修復設計後，對舊有建物一直未有進一步的修復保存動作。
文資處表示，水雲派出所登錄時仍屬警方的資產，是否要有進一步修復動作，需由警方決定。台南市警局則說，目前尚未規畫經費進行修復。由於許多因素，讓水雲派出所舊日式廳舍現彷彿廢墟一般，佇立在寧靜的東山山區。
此外，水雲派出所及水雲國小周邊盛傳有溫泉脈絡，市府觀旅局2016年啟動水雲溫泉開發計畫，鑿井至地下1100公尺進行探勘作業，觀旅局觀光技術科表示，目前發現的泉水出水量少，且是否屬於溫泉水，仍需由專家學者會勘認定，預計今年上半年會有結果。
(中時)
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