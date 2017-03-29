台南市推認養多元化 動保處幫狗狗開職訓班
台南市在2011年創全台之先，推出「工作犬」計畫，訓練收容所內的流浪毛小孩擔任畜牧場、魚塭的守衛犬，每年都幫上千隻浪浪找到新頭路並提高認養率，現在全台零安樂死政策正式上路，今天上午南市動保處宣布要把「工作犬」計畫再進化，將觸角延伸到、工廠、校園甚至是長照機構，未來也將進駐各派出所，成為治安幫手。
動保處處長吳名彬表示，成犬占7成，受到年齡、身體狀況、外型等因素影響，認養率總不及可愛討喜的幼犬，因此6年前找尋志工，訓練經過篩選、情緒穩定的流浪毛小孩，到畜舍、魚塭、果園擔任守衛犬，成效不錯，但近年來「工作機會」逐漸飽和。
吳名彬指出，零安樂死政策正式上路後，的確發現棄養狀況有增加趨勢，除了加強對民眾宣導，更要以多元化認養方式，讓毛小孩跳脫寵物範疇，成為人們的好幫手，可以在工廠協助保全工作、長照機構陪伴老人家，也能推廣到各基層派出所，與員警巡邏出勤。
今天多位曾在動物之家認養工作犬的民眾帶著狗狗「回娘家」，經營工廠的于先生說，他在6年前認養米克斯「龍龍」，專門負責看守倉庫，龐大身形對陌生人很有嚇阻作用，還會保護他1歲多的女兒，人狗相當親暱。
動保處更貼心為收容毛孩準備「嫁妝禮」，除了替被認養的毛孩植入晶片、打預防針及結紮外，還有飼料、沐浴用品、狗鍊等，並有專屬醫療卡，到指定獸醫院享有8折優惠。
(中時)
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