彰市公所每日垃圾減量25公噸 獲全國環境清潔特優

我要評比

彰化市公所垃圾量從每天150公噸減到125公噸，資源回收率也從42.68％提升到49.99％，得到行政院環境保護署評鑑特優最高榮譽，另外彰化市忠權里也得到同項村里組優等獎。（吳敏菁攝）

彰化市公所取締違規廣告，消除髒亂點，實施垃圾分類、破袋檢查，回收生廚餘，垃圾量從每天150公噸減到125公噸，資源回收率也從42.68％提升到49.99％，得到行政院環境保護署評鑑特優最高榮譽，另外彰化市忠權里也得到同項村里組優等獎，「雙喜臨門」。

彰化市長邱建富偕同清潔隊長林群富，3月23日接受行政院環境保護署「105年地方政府環境清潔維護考核計畫～鄉鎮市區組」特優獎表揚。

邱建富表示，推動市區環境綠美化，髒亂空地管理及稽查，成功改造空地空屋髒亂點100多件，綠美化35件。取締違規廣告116件。

2014年9月起辦理撕廣告換獎勵活動，共拆除紙類約600公斤，PP板約7600公斤。並輔導21世紀、住商不動產、東森不動產、欣慶房仲等房仲業者循合法途徑懸掛羅馬旗幟。

此外，實施垃圾定點收運，設置監視聯網系統嚇阻民眾落實垃圾不落地，裁處垃圾亂丟案件34件。去年起更實施垃圾破袋檢查，資源回收細分類，生廚餘回收製作有機肥，成功減少25公噸垃圾，回收品兌有機肥共165.5公噸。資源回收率2010年42.68％到2016年49.99％，達到循環經濟再利用，也創造更美麗的彰化市。

(中時)