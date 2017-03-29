周孝安一拳揮向龍劭華！離臉3公分前停住
周孝安在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》裡，飾演黑道義青集團的二當家，他劇中露出銳利眼神，展現霸氣與狠勁，氣勢震全場。他一出場就是以一擋多，連續左右勾拳、踹踢都難不倒他，手腳俐落又帥氣，完全不用替身，他說：「我平常就有練自由搏擊，這場是比較簡單的武打動作，對我來說沒問題。」此外，他也固定健身、跑步，拍打戲前盡量睡飽並做好安全措施，讓傷害減到最低。
他表示自己不笑時，給人強烈距離感，但私底下的他其實非常熱情，他特別「澄清」：「不要被我的酷臉嚇到，我可是很隨和的。」
周孝安戲中必須單挑另一黑道老大龍劭華，兩人一見面就過招，他毫不留情直拳打向龍劭華的臉，但卻需要在離臉3公分距離就停住，他覺得這場戲滿有壓力，不是因為要與龍劭華對戲緊張，而是力道須控制得宜，他的拳頭必須即時停住，還要表現出對他的恨，又要控制好肌肉及拿捏距離，一個環節都不能少，周孝安：「不然沒控制好，就真的打臉龍哥了。」
龍劭華面對這一拳，眼睛連眨都沒眨，盯著拳頭揮向自己，他笑說：「說不怕是騙人，當然會擔心是否會打到自己的鼻樑，但相信孝安可以掌控好力道跟速度，不會傷害到我的帥臉。」周孝安跟龍劭華之前就合作過，這次再見面聊得更加愉快，默契也越來越好。龍劭華這次在劇中飾演榮老大，地位崇高，角色吃重，他表示《我的愛情不平凡》讓他戲癮大開：「我可以無設限的使壞，整個劇情的鋪陳讓我覺得非常有張力，把老大的角色演得更厲害。」
(中時)
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