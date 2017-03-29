樹林國小學童參訪警分局 小小波麗士萌翻

小朋友穿戴全套防彈裝備，模樣超萌。（王揚傑翻攝）

新北市樹林國小昨（28）日舉行一年級學生校外教學，由老師帶領至樹林察分局參訪，員警除了介紹樹林警分局概況外，亦趁機宣導交通安全概念，透過觀賞影片的方式，教導小朋友們行走在路上應該如何注意交通安全，並提醒小朋友們外出時必須遵守各種交通規則。

員警特別安排小朋友們參觀防彈衣、防彈頭盔、防彈盾牌等警用裝備，也讓小朋友試穿全套防彈裝備，小朋友們相當興奮，但試穿時直說：「好重喔！」童言童語，萌翻分局。

樹林警分局表示，希望能藉這次活動，增加小朋友們對警察工作的認識，也能一改他們印象中的警察都是嚴肅的態度，並加深警民的互動，讓這群小朋友們有個不一樣的回憶。

(中時)